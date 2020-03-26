كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة "G20" تواجه فيروس كورونا تحت قيادة السعودية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المملكة العربية السعودية قمة استثنائية افتراضية لقادة "مجموعة الـ20"، تحت رئاسة ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي القمة الاستثنائية؛ لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وسيشارك في اجتماع مجموعة العشرين الأردن وإسبانيا وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، وبمشاركة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، كما ستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج ودولة جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي.

هذا وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين هذ العام إلى المملكة العربية السعودية، وبادرت الرياض بإطلاق القمة الطارئة عبر الإنترنت على خلفية جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ومن المتوقع أن يتبنى قادة "العشرين" وثيقة تحدد خطة العمل لمكافحة الفيروس.