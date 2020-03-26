كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "مجموعة العشرين" تؤكد على تشكيل جبهة موحدة لمكافحة كورونا

أكدت قمة مجموعة العشرين "G20"، مساء اليوم الخميس، على أنها سوف تقوم ببذل قصارى جهدها لوقف جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتشكيل جبهة موحدة لمواجهته. آخر الأخبار العاجلة في العالم || إسبانيا تسجل 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4089 والإصابات إلى 56188، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".

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