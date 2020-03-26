بسبب كورونا.. ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي "منطقة كوارث"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، عن تصنيف ولاية نيوجيرسي بأنها "منطقة كوارث"، ما من شأنه أن يمهد الطريق للتمويل الفدرالي وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكان ترامب، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، ووصف ما تشهده الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا بـ"الكارثة الكبرى".

هذا وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1031 حالة، فيما بلغ عدد الذين ثبتت إصابتهم بالوباء إلى 68 ألفا و572 شخصا.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الوباء، فيما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة 280 شخصا بالفيروس.

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