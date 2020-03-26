كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا.. "زاخاروفا" تعلق على انتقاد مساعدة روسيا لإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الخميس، على الانتقادات التي وجهتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى المساعدات المقدمة من روسيا إلى إيطاليا في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت زاخارفا: إني "لدي سؤال بسيط: لماذا استندوا إلى مصادر لم تكشف عن هويتها؟"، فيما تؤكد موسكو على أنها لا تتوقع رفع العقوبات المفروضة من قبل إيطاليا في مقابل المساعدات لها، وأن الحملة الروسية إنسانية بحتة وبعيدة عن السياسة.

وكانت الصحيفة الإيطايلة، قد كتبت في وقت سابق، نقلا عن مصادر لم تسمها أن "80% من المعدات التي أرسلتها روسيا إلى إيطليا لا تجدي نفعاً في مكافحة فيروس كورونا، وأن موسكو تحاول "تحقيق مطامع سياسية" من خلال تقديم هذه المساعدات".

هذا ووصلت يوم أمس الأربعاء، قافلة من المعدات الخاصة مع أخصائيين عسكريين من وزارة الدفاع الروسية إلى مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا؛ حيث حطت في إيطاليا تباعا 15 طائرة شحن عسكري روسية.

وتضم القافلة مجمعا متنقلا لإجراء التحليل والتشخيص، ومعدات تطهير متنقلة عالية الأداء مع مخزون من المطهرات، ومعدات خاصة لتوفير مساعدة مؤهلة للمرضى الخطرين الذين يعانون من عدوى الفيروسات التاجية، إضافة إلى معدات طبية بينها 600 جهاز تنفس اصطناعي.

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وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا؛ حيث وصل عدد الوفيات 7500 شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل حوالي 75 ألف إصابة.