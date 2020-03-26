الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".

وأوضح منشور عبر موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت، فأن العقوبات الجديدة تتعلق العقوبات بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

وعطلت العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران قبل عامين، ربع منصات الحفر النفطية على الأقل لدى إيران.

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ونقلت "إذاعة فردا"، التي تبث بالفارسية من التشيك، تقريراً يفيد بتوقف عمل العديد من منصات الحفر النفطي داخل إيران، بما قد يؤثر سلباً على معدل إنتاج النفط الخام لطهران.

كما تلفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة النفط الإيرانية، وأيضاً تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن 80% من الحقول النفطية لدى إيران في النصف الثاني من عمرها، وتواجه تراجعاً بالإنتاج يتراوح بين 8 إلى 12% سنوياً.

ويتعين على إيران حفر آبار جديدة للحقول القديمة وزيادة إنتاج الحقول النفطية الجديدة عن طريق حفر الآبار؛ للحفاظ على مستوى الإنتاج النفطي، حسب ما ذكرت إذاعة "فردا".

في الجولة السابقة من العقوبات قبل عام 2015، على الرغم من إغلاق العديد من آبار النفط وتراجع إنتاج النفط الإيراني، استمرت طهران في الحفر.