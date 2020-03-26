كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فجر الجمعة.. القوات المسلحة الإماراتية تنفذ تمرين "تعاون الحق 12" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذها التمرين المشترك "تعاون الحق 12" وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية، في منطقتي الشامخة وجبل علي ابتدءا من الساعة الرابعة فجر يوم غد الجمعة ولمدة يومين "الجمعة والسبت"، وذلك في إطار تعزيز العمل التكاملي المشترك بما يخدم أمن واستقرار المجتمع، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتنبه الجهات الإماراتية المشاركة الجمهور الكريم خاصة من سكان منطقة الشامخة وجبل علي وما يحيط بهما إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء المصاحبة لفعاليات هذا التمرين، والتي تتضمن حركة طائرات الهليكوبتر وناقلات الجند المدرعة ومركبات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني، ويتوجب التنبيه إلى ضرورة حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ التمرين حرصا على سلامة الجميع.

كما تلفت الجهات إلى أن التمرين يأتي ضمن الحرص على تطبيق أفضل مستويات التنسيق والعمل التكاملي في سبيل تعزيز الجهود الحكومية المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز استقراره والحفاظ على السلامة والوقاية العامة، داعين الجميع إلى الاسهام في الالتزام بإنجاح الجهود الحكومية بمسؤولية وبمواطنة إيجابية بإجراءات الوقاية واشتراطات وتعليمات الجهات المعنية.