كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: بوتين وماكرون يناقشان إمكانية التعاون لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكرملين، اليوم الخميس، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا إمكانية التعاون داخل مجلس الأمن بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وأصدر الكرملين بيان، وجاء فيه: "خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي تم تبادل وجهات النظر حول الوضع بشأن فيروس كورونا" وذلك قبيل القمة الطارئة لمجموعة العشرين الافتراضية، التي تترأسها الرياض؛ لمناقشة سبل مكافحة الفيروس القاتل والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

هذا وتحدث بوتين مع ماكرون بشأن التدابير، التي تم إدخالها في روسيا وفرنسا لمواجهة تفشي هذا الفيروس وتقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية، مؤكدين على المزيد من التنسيق بشأن عودة مواطني البلدين إلى وطنهم، وضمان ظروف نقل الإمدادات والمعدات الطبية، حسبما ذكر البيان.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق مكافحة مشتركة ضد الفيروس، تمت مناقشة التعاون المحتمل داخل مجلس الأمن الدولي.

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