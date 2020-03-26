كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الأردن تهدد المخالفين لقرار حظر التجول بـ"الحبس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار، مساء اليوم الخميس، عن أنه سيتم تطبيق عقوبات تصل إلى حد الحبس على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض على البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال الرزار: إننا "نؤكّد على أنّنا لن نتهاون في التعامل مع هذه الفئة؛ لذا نعلن إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة"، حسبما نقلت الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف: "حتى نكون واضحين، ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

مضيفا: "ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات".

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