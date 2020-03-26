كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد.

وقالت الوزارة العراقية في بيان: إن "الاصابات كانت في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذي قار"، موضحة أن "الوفيات سجلت في بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدة على أن "تسجيل 16 حالة شفاء تام في بغداد والديوانية وبابل والنجف".

كما أعلنت أن "المجموع الكلي للإصابات في العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 105، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس".