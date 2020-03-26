كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. الحصيلة اليومية للإصابات بكورونا في لومبارديا "ليست جيدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي تيليو فونتانا، مساء الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الأقليم، شهدت ارتفاعاً ملموسا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح فونتانا: أن "الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس"، مضيفا: "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكانت هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".

هذا ويأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس وارتفعت حصيلة حصيلة المصابين بذلك إلى أكثر من 32.3 ألف شخص.