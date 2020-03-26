كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان تفرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، فرض حظرا للتجول في البلاد من السعة 7 مساء حتى 5 صباحا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات الصحية في لبنان بتسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 368 حالة.

ويذكر أن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قد حذر في وقت سابق، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت "بشكل مخيف"، بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين، مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات" ضد أي مخالفة للتعليمات، مشدداً على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة "ستقمع". وكان "فهمي"، قد طالب البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية، مناشدًا بأنه "يجب حماية أهلكم وحماية أنفسكم، فالوضع مخيف وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الإيمان بأننا سنتجاوز الأزمة في حال التصرف الصحيح". Advertisements

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 487 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 117 ألف شخص.