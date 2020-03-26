أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمدزي، اليوم الخميس، إطلاق سراح 10 آلاف سجين لمُواجهة تفشي فيروس كورونا داخل السجون الأفغانية.
وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المصابين 80حالة.
ومن بين الأشخاص المصابين بالفيروس هنا من قدموا من إيران قبل فترة قصيرة، وأنهم يخضعون للعلاج في المستشفيات.
وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر منعا لانتشار كورونا في السجون.. الرئيس الأفغاني يُطلق سراح 10 آلاف معتقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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