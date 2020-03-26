لجنة وزارية: أسعار المواد الأكثر استهلاكا استقرت و 596 مخالفة سجلت

أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة، في ظل تداعيات فيروس كورونا، أن وضعية الأسواق المغربية عادية، وتم تزويدها بكل المواد الأساسية، معلنة تفعيل الاجراءات القانونية ضد الباعة المخالفين للتوجيهات.

وقالت اللجنة ذاتها، اليوم الخميس، إن أسعار أغلب المواد، الأكثر استهلاكا استقرت، خلال الأيام الثلاث الأخيرة، مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر لانخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وأضافت اللجنة أن لجانها الإقليمية أشرفت على مراقبة أزيد من 24 ألف محل، منذ بداية شخر مارس، وسجلت 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و40 مخالفة بسبب عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و33 من المخالفات المختلفة، مشددة على أنه تم تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت اللجنة، أنه خلال هذه الفترة، تم إتلاف 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، من المواد المخزنة أو التي كانت معروضة للييع.