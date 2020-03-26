فيروس كورونا يدخل أسوار نادي برشلونة

يواصل فيروس كورونا امتداده في الدوري الإسباني، وهذه المرة دخل نادي برشلونة، وأصاب اثنين من الطاقم الطبي للفريق.
وكشفت صحيفة سبورت الشهيرة، أخيرا، أن فيروس كورونا أصاب رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم رامون كانال، وطبيب فريق كرة اليد جوسيب أنطونيو غوتيريز.
ودخل جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة، قبل مدة، في فترة حجر منزلي بسبب تفشي المرض في إسبانيا، وإصابته لاعبين في الدوري الإسباني، عدد كبير منهم في فريق فالنسيا.
يذكر أن فيروس كورونا تسبب في حدوث انقسام في الفريق الكاتالوني، نتيجة طلب الإدارة من اللاعبين خفض رواتبهم، وهو ما رفضه لاعبون كثر، ومن شأنه إحداث خلافات داخلية.
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