اعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الخميس، عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في صلاح الدين وقال خليل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نود اعلامكم عن ظهور اول حالة اصابه بڤايروس الكورونا في محافظه صلاح الدين، واليوم اظهرت نتائج الفحص المختبري للمريضة في مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".



وأضاف أن "المريضة مقعدة وعمرها ٧٠ سنة تعاني من فشل كلوي وارتفاع ضغط الدم و داء السكري وتم اخذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية بالتنسيق مع دائرة الصحة وعمليات سامراء والقوات الامنيه في منطقه الفرحاتية".

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