الامن الوطني يلقي القبض على مروّج للمخدرات في البصرة

أعلن جهاز الامن الوطني، الخميس، عن القاء القبض على مروّج للمخدرات في البصرة.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على احد مروجي المخدرات خلال مرابطتها لتنفيذ قرار منع التجول".
وأضاف الجهاز، أن "القوة ضبطت بحوزته (المعتقل) نصف كغم من مادة الكرستال المخدرة يروم تهريبها الى محافظة بابل"، مؤكدا انه تم "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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