'كورونا برغر' لمحاربة الفيروس: 'عليك أن تلتهمه'

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في محاولة لرفع الروح المعنوية في العاصمة الفيتنامية هانوي، بادر طاه إلى فلسفة غريبة شعارها "عليك أن تلتهمه.. وأن تهرسه"ـ في إشارة إلى فيروس كورونا الجديد.
ويحاول هوانغ تونغ أن يضحك في وجه الوباء العالمي، ويسخر منه، حيث يقضي وقته حاليا مع فريقه في إعداد عشرات أقراص البرغر المخلوطة بالشاي الأخضر، ثم يضيفون عليها "تيجانا" صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بفيروس كورونا، الذي يوصف أحيانا بالفيروس التاجي".
وأضاف "لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرغر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة خلال تفشي هذا الوباء"، وفقا لما ذكرته رويترز.
ويبدو أن مسعى تونغ لنشر الفرح أتت أكلها، إذ يبيع المتجر نحو 50 قطعة برغر يوميا، على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب الفيروس.
وأضاف "فيروس كورونا الجديد هذا شديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برغر بنفس هيئته، سيبدو الأمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.