اصابة 4 اشخاص بنزاع مسلح بين مزارعين شرقي ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "4 اشخاص اصيبوا، اليوم، بنزاع مسلح بين مزارعين شرقي ديالى".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "النزاع اندلع بسبب دخول قطيع جاموس الى مزرعة في اطراف ناحية مندلي شرقي ديالى".