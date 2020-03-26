الحكومة توضح تفاصيل الاغلاق التام الجمعة والسبت.. ووقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

أكد مجلس الوزراء ، أنه فيما يتعلق بخصوص بعض التساؤلات بشأن قواعد الحظر غدا الجمعة وبعد غد السبت فإنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، يومي الجمعة والسبت، على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية ، موضحا أنه فيما يتعلق بالمصانع فإنها تعمل غدا وبعد غدا

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي ،أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة ويأتى ذلك فى إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان المواطنين، وجهت ممن هم فوق الـ60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

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ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا، أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التى يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلى أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة، وهو ما يسبب نقل العدوى كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض وتابعت: لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .