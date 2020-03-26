"النقل" توضح حقيقة توقف حركة قطارات السكة الحديد يومي الجمعة والسبت

نفت وزارة النقل، توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أيام الجمعة والسبت القادمين، مؤكدةً أنهم يعملوا على مدار أيام الأسبوع وفقًا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء.

وأهابت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء ما يتردد من إشاعات تخص هذا المرفق الحيوي الهام والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية.

توجيه عاجل من الحكومة لوزير النقل بشأن التكدس في المترو قبل بدء الحظر

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.