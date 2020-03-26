وهاب: أستغرب أن لا تبادر أية دولة عربية حتى الآن لمد يد المساعدة إلى لبنان

استغرب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "لا تبادر أية دولة عربية حتى الآن لمد يد المساعدة إلى ​لبنان​ رغم أن العبرة مما يحصل هو أن تنتصر مشاعرنا الإنسانية على أحقادنا".

وفي وقت سابق أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في التقرير اليومي حول "COVID-19"، انه "لغاية تاريخ 26/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم امس. كما سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة، احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في ​مستشفى سيدة المعونات​".

وشددت الوزارة على "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام ب​الحجر المنزلي​ التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".