اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، في تصريح له، أن "الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة وباء الكورونا هي نفسها الاجراءات التي تقوم بها جميع حكومات العالم لحماية مواطنيها".
ورأى أن "وعي المواطنين لمواجهة هذا الوباء والتزاماهم لما هو مصلحتهم ومصلحة البلاد عامة"، مؤكدا انه "يبقى ان نعود جميعا الى رؤية لما خص الامور المالية والاقتصادية ليقوم لبنان من هذه البؤرة التي وقع بها".
ولفت النائب عسيران إلى أن "وحدتنا الوطنية تبقى الرصيد الاهم لمواجهة كل المشاكل التي تواجه اللبنانيين" .
كانت هذه تفاصيل خبر عسيران: وحدتنا الوطنية تبقى الرصيد الاهم لمواجهة كل المشاكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.