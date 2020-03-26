عسيران: وحدتنا الوطنية تبقى الرصيد الاهم لمواجهة كل المشاكل

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​، في تصريح له، أن "الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة وباء الكورونا هي نفسها الاجراءات التي تقوم بها جميع حكومات العالم لحماية مواطنيها".

ورأى أن "وعي المواطنين لمواجهة هذا الوباء والتزاماهم لما هو مصلحتهم ومصلحة البلاد عامة"، مؤكدا انه "يبقى ان نعود جميعا الى رؤية لما خص الامور المالية والاقتصادية ليقوم لبنان من هذه البؤرة التي وقع بها".

ولفت النائب عسيران إلى أن "وحدتنا الوطنية تبقى الرصيد الاهم لمواجهة كل المشاكل التي تواجه اللبنانيين" .