النشرة: توقيف مطلوبين بعمليات استدراج وسلب بين بريتال والطيبة

أفاد مراسل "النشرة" في البقع بأن دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ في البقاع أوقفت م. ط. واحد شركائه من التابعية السورية على الطريق الداخلي الذي يربط ​بريتال​ ببلدة ​الطيبة​، لافتاً إلى أن الموقوفين مطلوبين بعمليات استدراج وسلب، وقد تم نقلهما الى احد المراكز العسكرية للتحقيق.

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