اعلنت وزارة الصناعة، في بيان لها، أنها تتابع ومعهد البحوث الصناعية عمل المصانع، ولا سيّما المعنية بالمعقّمات والمنظّفات المصنّعة أو المركّبة محلّياً لتأتي منتجاتها مطابقة المواصفات القياسية الالزامية التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ).
وأشارت إلى انه "ولمّا كانت الوزارة كشفت عن أسماء بعض المصانع المخالفة، عمد أصحابها إلى مراجعة الوزارة والمعهد للاستفسار طالبين المساعدة. وقد تمّ لهم ذلك بعد اطلاعهم على آليات الانتاج الجيّد وفق المعايير. فتبنّوا التوجيهات المحدّدة، وغيّروا في طرق الانتاج. ولمّا جاءت النتائج مطابقة، ارتأت الوزارة اعادة اعلام الرأي العام بالمنتج المطابق. وهذه هي حالة منتج Miracle بعدما أجرى معهد البحوث الصناعية الفحص على عيّنة منه، وافادته أنه تمّ تصحيح مكوّنات المنتج في العيّنة الجديدةوهي تتوافق مع متطلبات المواصفات اللبنانية الالزامية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة: منتج Miracle للمعقّمات بات مطابقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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