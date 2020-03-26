وحدات من الجيش وزعت نحو 500 حصة من المواد الغذائية في طرابلس

أعلنت قيادة ​الجيش​ اللبناني، في بيان، أن وحدات من الجيش وزعت، في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC)، نحو 500 حصة من المواد الغذائية لعدد من العائلات في ​مدينة طرابلس​ (التبانة، جبل محسن، القبة، باب الرمل، الميناء، الزاهرية والسويقة) وبلدتي ببنين وفنيدق، مقدمة كهبة من فعاليات مدينة طرابلس.

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