أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها "تقدمت بكتاب الى وزير الشؤون الاجتماعية طلبت بموجبه تقديم مساعدات اجتماعية وغذائية لصيادي الأسماك في بحيرة القرعون وللعمال المياومين العاملين لحساب المصلحة، ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة الاسر المحتاجة، نظرا للظروف الاستثنائية الحالية المتمثلة بتفشي فيروس كورونا وما نجم عنها من إجراءات وتدابير استثنائية، بالإضافة الى ظاهرة فلتان الأسعار للسلع الأساسية بشكل تصاعدي، وتدني قيمة النقد".
كما أعلنت المصلحة أنها "بمؤازرة من الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير، تتابع ازالة التعديات عن مشروع ري رأس العين، داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين".
وأكدت "استمرار جهودها في تأمين موسم الري لجنوب مدينة صور رغم الظروف الصعبة، وهي في سبيل ذلك تعمل بمؤازرة من الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير على ازالة التعديات عن مشروع ري رأس العين داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يسمح للمياه بالتدفق الى الاراضي الواقعة جنوب مدينة صور، ويحقق مصالح سكان المخيم في الحصول على المياه وعلى بيئة نظيفة".
وشكرت "كافة الفصائل على تعاونها وتسهيل هدم التعديات داخل المخيم والواقعة على القناة وحرمها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني طلبت الى وزير الشؤون تقديم مساعدات وأزالت تعديات في مخيم الرشيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.