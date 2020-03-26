مصلحة الليطاني طلبت الى وزير الشؤون تقديم مساعدات وأزالت تعديات في مخيم الرشيدية

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان، أنها "تقدمت بكتاب الى وزير الشؤون الاجتماعية طلبت بموجبه تقديم مساعدات اجتماعية وغذائية لصيادي الأسماك في ​بحيرة القرعون​ وللعمال المياومين العاملين لحساب المصلحة، ضمن خطة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ لمساعدة الاسر المحتاجة، نظرا للظروف الاستثنائية الحالية المتمثلة بتفشي ​فيروس كورونا​ وما نجم عنها من إجراءات وتدابير استثنائية، بالإضافة الى ظاهرة فلتان الأسعار للسلع الأساسية بشكل تصاعدي، وتدني قيمة النقد".

كما أعلنت المصلحة أنها "بمؤازرة من ​الفصائل الفلسطينية​ ومنظمة التحرير، تتابع ازالة التعديات عن مشروع ري رأس العين، داخل ​مخيم الرشيدية​ للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت "استمرار جهودها في تأمين موسم الري لجنوب مدينة صور رغم الظروف الصعبة، وهي في سبيل ذلك تعمل بمؤازرة من الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير على ازالة التعديات عن مشروع ري رأس العين داخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يسمح للمياه بالتدفق الى الاراضي الواقعة جنوب مدينة صور، ويحقق مصالح سكان المخيم في الحصول على المياه وعلى بيئة نظيفة".

وشكرت "كافة الفصائل على تعاونها وتسهيل هدم التعديات داخل المخيم والواقعة على القناة وحرمها".

