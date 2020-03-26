الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر درجات الحرارة صباحاً

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر درجات الحرارة صباحاً، لتبدأ بالانخفاض ابتداءً من بعد الظهر مع ظهور غبار في الاجواء، بينما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية .
أما السبت، غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال٧٠ كلم /س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.
والأحد، غائم جزئياً الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة و تتساقط امطار تكون غزيرة احياناً و ثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر و ما فوق ورياح ناشطة صباحاً.
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