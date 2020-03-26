الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر درجات الحرارة صباحاً

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر ​درجات الحرارة​ صباحاً، لتبدأ بالانخفاض ابتداءً من بعد الظهر مع ظهور غبار في الاجواء، بينما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية .

أما السبت، غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال٧٠ كلم /س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

والأحد، غائم جزئياً الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة و تتساقط امطار تكون غزيرة احياناً و ثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر و ما فوق ورياح ناشطة صباحاً.