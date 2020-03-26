الصحة السعودية: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1012 إصابة.
وأكد العبد العالي تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 حالات، في حين تعافى 4 حالات إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 33 حالة.
من جهتها، أحالت وزارة الحرس الوطني السعودية، أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني إلى المساءلة التأديبية بعد مخالفتهم تعليمات تطبيق أمر منع التجول في البلاد. وشددت على أن "هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد".
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