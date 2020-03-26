الاتحاد الإفريقي: رصد 2746 إصابة بفيروس كورونا في 46 دولة إفريقية

أعلن الاتحاد الإفريفي عن رصد 2746 إصابة ب​فيروس كورونا​ في 46 دولة إفريقية من أصل 54 دولة، مع تسجيل 72 وفاة في 14 دولة.

ولفتت المنظمة، في بيان، إلى أن "العدد الأكبر من الإصابات بـ 1159 إصابة بكورونا، والوفيات التي سجلت 53 حالة، كانت من نصيب دول ​شمال إفريقيا​، حيث سجلت مصر 456 إصابة و21 وفاة، والجزائر 302 و21 حالة تباعا، والمغرب 225 و6 حالات، وتونس 173 و5 حالات".

كما أوضحت أنه "في غرب إفريقيا تحتل بوركينا فاسو المرتبة الأولى بـ 146 إصابة و4 وفيات، تليها السينغال بـ 99 إصابة، وكوت ديفوار بـ 80 إصابة، ثم غانا بـ 69 ونيجيريا 51 إصابة".

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أما في ​جنوب إفريقيا​، أكدت المنظمة تسجيل أكبر عدد من الإصابات في "جمهورية جنوب إفريقيا بـ 709 إصابات، فيما رصدت في ناميبيا 6 حالات، وفي موزامبيق 5 حالات، وفي أنغولا 3 حالات، ونفس عدد الإصابات في زيمبابوي إضافة إلى وفاة واحدة".

وأوضحت أن "حصة شرق إفريقيا من حصاد كورونا تتمثل في 197 إصابة و3 وفيات، منها 48 إصابة ووفيتان في موريتيوس، و41 إصابة في رواندا و25 في كينيا، و19 في مدغشقر، و14 في أوغندا و12 في كل من إثيوبيا وتنزانيا".

وفي وسط إفريقيا رصدت المنظمة "150 إصابة و5 وفيات، منها 75 إصابة ووفاة واحدة في الكاميرون، و48 إصابة و3 وفيات في الكونغو الديمقراطية، 9 إصابات في غينيا الاستوائية و6 في الغابون، و5 في جمهورية إفريقيا الوسطى و3 في تشاد".