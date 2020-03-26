عمدة سيئول يتهم مؤسسة دينية في البلاد بالمساهمة بتفاقم تفشي كورونا

اتهم عمدة عاصمة ​كوريا الجنوبية​ سيئول، بارك وون سون، الطائفة الدينية "شينتشونجي"، بالمساهمة في تفاقم تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفت سون إلى أن "مؤسسة "شينتشونجي" هي منظمة دينية مناهضة للمجتمع، تعطي الأولوية فقط لحمايتها ونموها بغض النظر عن صحة وسلامة الشعب، في وقت ينتشر فيه مرض معد في جميع أنحاء البلاد".

كما شدد على أن "المؤسسة ألحقت ضرراً كبيرا بالشعب"، موضحاً أنها "تكبدت نفقات غير ضرورية وعرقلت جهود الحكومة للحد من تفشي المرض من خلال تقديم معلومات كاذبة، وأمر أتباعها بالكذب على السلطات الصحية".

وأفاد بأن "المسؤولين في طائفة "شينتشونجي" لم يحضروا أي اجتماع، ولم يقدموا أي وثائق توضح موقفها من الاتهامات".