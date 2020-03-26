الحوثي: اليمن شهد أشرس عدوان استهدف شعبنا بإشراف أميركي وتنفيذ سعودي

أشار قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي إلى أن اليمن شهدت لـ5 سنوات أعنف حرب على وجه المعمورة وأشرس عدوان على وجه الدنيا استهدف شعبنا بإشراف أميركي وتنفيذ سعودي، وقابل العدوان صمود أسطوري وثبات لا مثيل له في تاريخ شعبنا العزيز".
وفي كلمة له، لفت الحوثي إلى انه "سخرت في هذا العدوان منذ أول لحظة أفتك الأسلحة لاستهداف وتدمير كل المقدرات والإمكانات الخدمية"، معتبرا أن "ممارسات العدوان في المناطق المحتلة كشفته كمحتل، وصراخ الخونة واعترافهم بأن وضعيتهم وضعية احتلال"، مؤكدا ان "منطلقات صمود الشعب اليمني إيمانية وأخلاقية، فلا يقبل الخنوع لغير الله".
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