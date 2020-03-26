السلطات الصينية تخفض عدد الرحلات الدولية بشكل كبير

أعلنت هيئة الطيران المدني في الصين ان السلطات في البلاد ستخفض بشكل كبير الرحلات الدولية لتصل الى رحلة واحدة أسبوعيا لكل بلد.
ولفتت هيئة الطيران إلى أن "شركات الطيران التي تنظم رحلات الى الصين ستواجه القيود نفسها، فيما تتزايد المخاوف ازاء حالات الإصابة بكورونا المستجد التي تدخل البلاد".
وفي وقت سابق أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.
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