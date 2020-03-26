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تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا في السويد خلال 24 ساعة

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أفادت قناة "الجزيرة" عن "تسجيل 14 وفاة ب​فيروس ​ خلال ال24 ساعة الاخيرة في ​السويد​ ليرتفع عدد الوفيات إلى 66".

وفي وقت سابق أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن تسجيل 250 ألف إصابة مثبتة بفيروس كورونا​ المستجد في ​أوروبا​ حتى الآن، أكثر من نصفها في ​إيطاليا​ (74386 إصابة) و​إسبانيا​ (56188 إصابة)، بحسب تعداد قامت به فرانس برس الخميس ​الساعة​ 12,00 بتوقيت غرينتش.

ومع 258068 إصابة على الأقل و14640 وفاة، باتت أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الوباء، قبل آسيا التي ظهر فيها الفيروس والتي تسجل (100937 إصابة و3636 وفاة). لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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