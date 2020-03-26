ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ولاية ​نيوجيرسي​ منطقة كوارث، الأمر الذي سيمهد الطريق للتمويل الفيدرالي، وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، واصفاً ما تشهده الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، "بالكارثة الكبرى".

بالتوازي، أكدت السلطات الأميركية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 68 ألفاً و 572 شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 1031 حالة.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الوباء، فيما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء، إذ سجلت وفاة 280 شخصا بالفيروس.