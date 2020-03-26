دياب أصدر قرارا بمنع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين 7 مساء و5 صباحاً

أصدر رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اجراءات اضافية في إطار التشدد في مكافحة وباء ​كورونا​، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وفي إطار تفعيل الرقابة والتشدد الردعي من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية كافة في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الوباء وانتشاره.

وتضمنت تعليق العمل بين الساعة 7 مساء والساعة 5 صباحاً في جميع المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها، ويستثنى من ذلك المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية.

بالإضافة إلى منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها، عملاً بمراقبة النقل والإنتقال المنصوص عنها في الفقرة 3/ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 102/ 83، على أن أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 27-3-2020.