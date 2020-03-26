صوّت النواب في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوربية تسقط بسبب "الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي الفيروس التاجي".
وحصلت مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائبا، مقابل 32 نائبا صوتوا ضدها في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وسلط رئيس الوزراء، التي تمت الإطاحة بحكومته قبل التصويت، الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يوما، مشيرا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان كوسوفو يعزل الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.