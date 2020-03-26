السلطات الأميركية تعرض 15 مليون دولار كمكافأة مقابل إلقاء القبض على مادورو

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "السلطات الأميركية عرضت 15 مليون دولار كمكافأة مقابل إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​". وكان مادورو قد أبدى في وقت سابق استعداده للحوار والتوصل إلى اتفاق مع المعارضة لمواجهة وباء كورونا المستجد. وعوّل مادورو على الاجتماع مع قطاعات المعارضة من أجل "التوصل إلى اتفاق معهم من أجل مصالح البلاد" التي فرضت بها السلطات العزل الاجتماعي منذ 10 أيام لتجنب انتشار العدوى.

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