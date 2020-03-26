حسن: مستشفى البوار خصص قسماً خاصاً لمرضى كورونا والفحوصات الخاصة به

أعلن وزير الصحة ​حمد حسن​ أن مستشفى البوار الحكومي خصص قسماً خاصاً لمرضى ​كورونا​ والفحوصات الخاصة به.

وفي مؤتمر صحافي من المستشفى، |أشار إلى أن الدراسات أثبتت أن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء وهو لا يشكل خطرا على الحياة الا في حالات نادرة.

بدوره، أعلن مدير مستشفى البوار الحكومي أنه "لدينا امكانية لاستقبال 38 مصابا بفيروس كورونا في المرحلة الاولى ونحن بخواتيم أعمالنا للبدء بالعمل في القسم المخصص لمرضى الفيروس".

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.