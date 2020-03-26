الجيش الاسرائيلي: إسقاط طائرة شراعية لحزب الله بعد إختراقها مجالنا الجوي

اعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي أدرعي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة ل​حزب الله​ والتي اخترقت من لبنان إلى داخل المجال الجوي الاسرائيلي"، مؤكدا أن "الطائرة الشراعية باتت بحوزة الجيش الاسرائيلي".

وشدد أدرعي على أن "الجيش الاسرائيلي يعمل دون توقف على كافة حدود إسرائيل من خلال منظومة دفاعية متعددة المستويات لرصد واعتراض الخروقات الجوية، واحباط المحاولات من قبل حزب الله لخرق سيادة الدولة من خلال وسائل دفاعية وهجومية متنوعة وذلك لحماية سكان إسرائيل"، مؤكدا ان "الجيش الاسرائيلي ينظر بخطورة إلى الحادث باعتباره خرق لسيادة دولة إسرائيل ويعتبر ​الحكومة اللبنانية​ مسؤولة لكل ما يحدث انطلاقًا من أراضيها".​​​​​​​