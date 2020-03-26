مستشفى بيروت: مجموع الحالات المصابة بكورونا بلغ 72 ووضعهم مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج

أعلن مستشفى بيروت الحكومة الجامعي أنه "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 72 حالة، من ضمنها 6 حالات نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض".

وفي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ المستجد، اكدت ادارة المستشفى أنه "بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 23 حالة شفاء، ووضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل"، معتبرة انه "لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​".