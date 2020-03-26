بري: ما صدر عن مجلسي الوزراء والدفاع من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح

اعتبر رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، في تصريح له، أن "ما صدر عن مجلسي الوزراء والدفاع من مقاربة ل​حالة الطوارئ​ الصحية، التي طالبت بها منذ البداية، هو خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح".

وكان المجلس الأعلى للدفع قد رفع انهاء الى ​مجلس الوزراء​ بتمديد حالة التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، ورفع توصية الى المجلس بتشكيل لجنة وزارية تكلف متابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج.