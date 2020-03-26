بري: ما صدر عن مجلسي الوزراء والدفاع من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح له، أن "ما صدر عن مجلسي الوزراء والدفاع من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية، التي طالبت بها منذ البداية، هو خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح".
وكان المجلس الأعلى للدفع قد رفع انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، ورفع توصية الى المجلس بتشكيل لجنة وزارية تكلف متابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج.
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