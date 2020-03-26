شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك: حزمة من الإجراءات لمنع التجمعات بمكاتب الخدمات العامة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن الدولة تبذل جهود قوية من أجل التصدى لفيروس كورونا، وعلى المواطنين ترجمة هذه الإجراءات فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وان هذه الازمة تعتمد على محورين، الأول الحكومة باتخاذها قرارات وإجراءات احترازية ووقائية وهذا ما قد كان منذ الوهلة الأولى، والمحور الثانى الذى لا يقل أهمية وهو المواطنين ومدى استيعابهم لهذا الأمر وتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية وحزمة الإجراءات والقرارات المنصوص عليها.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه فى ضوء هذه التعليمات من قبل منظمة الصحة العالمية تم وضع عدد من الضوابط للتواصل مع المواطنين لتقديم الخدمات، خاصة فى المرافق الخدمية والحيوية، على أن يتم سرعة تلبية المطالب بدون حدوث تجمعات قد تتسبب فى انتشار الفيروس، ومنها على سبيل المثال خدمات البريد التى تشهد فى العادى تجمعات كبيرة.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة وهيئة البريد والشباب والرياضة وبعض المواطنين، لنقل مكاتب البريد الي مراكز الشباب وتنظيمها، وايضا فتح مندوبية ببعض القرى لمنع انتقال المواطنين الي المدينه، وهذا يخفف من الزحام، وخطوة نحو تنفيذ التعليمات المتفق عليها.

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وتابع:" يتم تنظيم حملات توعية ومبادرات لتطهير وتعقيم الشوارع والأماكن العامة التي ينفذها شباب مصر العظيم، وايضا مساعدة الحالات المشتبه فيها بالتعاون مع جنود وزاره الصحه الذين يقومون بدور عظيم في التعامل مع الحالات وايضا بالتعاون مع إدارات وزارة التضامن الاجتماعي في حل بعض المشاكل للحالات الخاصة وأصحاب استحقاق برامج الحماية الاجتماعية ومعظم النواب مكاتبهم مفتوحة لمساعدة كل من يلجأ إليهم لحل المشاكل العاجلة ".