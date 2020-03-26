شكرا لقرائتكم خبر عن "نائب الإسكندرية" يقترح استغلال الحظر لإجراء صيانة الكبارى وترميم الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إن الظروف الراهنة تستوجب تكاتف الجهود جميعها للتغلب على هذه الأزمة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل كافة مؤسسات الدولة فى هذا الصدد، و الخطوات الاستباقية التى شرعت الحكومة فى اتخاذها لضمان عدم الانتشار فيروس كورونا والتصدي للأمر مبكرا، ويبقى على المواطن الدور الأكبر فى الالتزام بتنفيذ إجراءات منظمة الصحة العالمية، وحزمة الإجراءات للخروج من الازمة بأقل الخسائر.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إلى أن قرار الحكومة بشأن " يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مامورو الضبط القضائى"، على الرغم من أهمية هذا القرار لمواجهة انتشار الفيروس، إلا أنه من الممكن استغلال هذه المنحة وتحويلها لمنحة وذلك من خلال الوقوف على إصلاح عدد من الطرق المتهالكة، والكبارى، ورفع كفاءة بعض الخدمات والمرافق.

واقترح عضو مجلس النواب، استغلال هذه الفترة فى ترميم ورصف حفر ومزلقانات ترام وقطار وشوارع الاسكندرية، مؤكدا أن هذا الأمر فرصة ذهبية لن تكرر، حيث ما يتم إنجازه فيها أضعاف مضاعفة مما قد يتم وقت حركة المواطنين وتكدس المرور، على أن يتم العمل على رفع تجمعات القمامة المزمنة والتى تحتاج جهد مضاعف فى الأيام العادية، بسبب وجود "الفريزة" والزحام المرورى.

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وأكد عضو البرلمان، أن هذه الأعمال ستتم وفقا لحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة، وتعليمات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على المواطنين من أى شىء من الممكن أن يكون مصدرا لنقل العدوى، على أن يتم توعية العاملين فى هذه المجالات، وتثقيفهم حول آلية العمل فى هذا الوقت واتخاذ كافة الاحتياطات الواجبة، واستثناء أصحاب الأمراض المزمنة من العمل، كما يتم توفير مستلزمات الوقاية والتطهير للحفاظ على الصحة العامة.