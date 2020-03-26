اتخذ القائمون على برنامج “ماستر شيف سليبريتي”، الذي كان منتظرا بثه على قناة “ام بي سي مغرب”، قرار توقيف التصوير، على الرغم من إمكانية مواصلته في ظل احترام تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.
وكانت إدارة البرنامج قد قررت الشروع في التصوير، مع احترام التعليمات المتمثلة في عدم تجاوز الحاضرين في بلاطو التصوير 30 شخصا، وتوفير كل لوازم الوقاية، لكن بعد الانطلاق قرروا التوقف.
وأفادت مصادر من العاملين في البرنامج، أن تصويره في الظرف الاستثنائي الحالي أمر صعب، ما جعل فريق العمل يقرر تأجيل التصوير إلى إشعار آخر.
وكان برنامج ماستر شاف سليبريتي يبث على القناة الثانية، لمواسم عديدة، قبل أن تخطفه قناة “إم بي سي”، بعد رصدها مبلغا ماليا مهما لإقناع شركة إنتاجه، وهو ما حصل بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر التصوير انطلق في احترام لإجراءات الوقاية لكنه توقف.. كورونا يؤجل “ماستر شاف سليبريتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.