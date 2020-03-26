إصابة صيدلانية بفيروس كورونا في الدارالبيضاء

علم “اليوم 24” أن صيدلانية في مدينة الدارالبيضاء أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه تأكد إصابة صيدلانية في إحدى الصيدليات في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدارالبيضاء بفيروس كورونا، وذلك بعد احتكاكها مع أحد المرضى.

وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن المصابة تخضع الآن إلى العلاج في أحد المراكز الاستشفايية في مدينة الدارالبيضاء.

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وأفادت مصادر “اليوم 24″، أنه تم إغلاق الصيدلية بعد إصابة صاحبتها، في انتظار شفائها من الفيروس.

وكانت كونفدرالية صيادلة المغرب قد ناشدت وزارة الصحة، من أجل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لفائدة صيادلة المغرب.

كما دعت كونفدرالية صيادلة المغرب الصيادلة إلى اتخاذ الحذر، والعمل بتفان من أجل أن تمر الأزمة الحالية، التي يعيشها المغرب، بسلام.