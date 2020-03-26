لم ترأف بأحد.. جائحة كورونا كوفيد – 19 تصيب فنانين ورياضيين!- فيديو

في وقت تعمل فيها الدول على مواجهة فيروس كورونا المستجد بحزمة من الإجراءات الوقائية، يشهد الفيروس تمددا في ساحتي الفنانين، والرياضيين، بطريقة تؤكد الحاجة الملحة إلى اتباع جميع إجراءات الوقاية، اللازمة والضرورية، لحماية الأنفس، ومساعدة كل من تجند للتحكم في الفيروس، أملا في القضاء عليه، وعودة كل شيء إلى طبيعته.

فنانون، ورياضيون، فاجؤوا العالم بإعلانهم إصابتهم بالفيروس، ليؤكدوا للجميع ضرورة الحذر منه، وتتعرفون على عدد منهم في الفيديو التالي: