في وقت تعمل فيها الدول على مواجهة فيروس كورونا المستجد بحزمة من الإجراءات الوقائية، يشهد الفيروس تمددا في ساحتي الفنانين، والرياضيين، بطريقة تؤكد الحاجة الملحة إلى اتباع جميع إجراءات الوقاية، اللازمة والضرورية، لحماية الأنفس، ومساعدة كل من تجند للتحكم في الفيروس، أملا في القضاء عليه، وعودة كل شيء إلى طبيعته.
فنانون، ورياضيون، فاجؤوا العالم بإعلانهم إصابتهم بالفيروس، ليؤكدوا للجميع ضرورة الحذر منه، وتتعرفون على عدد منهم في الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر لم ترأف بأحد.. جائحة كورونا كوفيد – 19 تصيب فنانين ورياضيين!- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.