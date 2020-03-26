طبيب معالج للمصابين بكورونا يطلق نداء للمغاربة: نساء فطمن أولادهن من أجلكم اجلسوا فديوركم الله يخليكم- فيديو

أطلق أحد الأطباء المعالجين لمرضى فيروس كورونا في مدينة سلا، نداء إلى كافة المواطنين، من أجل التزامهم بالاجراءات، التي أقرتها السلطات، والبقاء في بيوتهم، دعما منهم للأطقم الطبية في الجبهة الأمامية لمواجهة الفيروس.

وخرج دكتور اختصاصي في أمراض التخدير والانعاش في مستشفى سلا الإقليمي، الذي تحول إلى مركز متخصص في استقبال حالات الإصابة بكورونا في جهة الرباط كاملة، في مقطع فيديو مؤثر، موجها فيه رسالة إلى كافة المغاربة، “الله يجازيكم بخير الأسرة الصحية مع رجال الأمن والنظافة في حرب ضد عدو غير مرئي، وإذا بغيتو تعاونونا جلسوا فديوركم، والدعاء”.

وتحدث الطبيب عن الوضع، الذي باتت تعيشه الأطقم الطبية، التي تشرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقال: “كاين ناس ماكيخرجوش من السبيطار من أطباء، وممرضين وإداريين، وأعوان، يبذلون مجهود جبار، خصوصا النساء”.

Advertisements

وتحدث الطبيب نفسه عن نساء، تركن أسرهن من أجل القيام بمهامهن في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وقال: “نساء فطمن أولادهن حتى لا يصلكم الوباء، نحن في الحسم في أسبوعين، إما توقيف الوباء، أو تزايد الإصابات والخيار بيدكم”.

يشار إلى أن الأطر الصحية، التي تشتغل في معالجة المصابين بفيروس كورونا في المغرب، كانت قد أطلقت نداء من أجل توفير سكن خاص بهم، حيث يخشى الكثيرون منهم مخالطة عائلاتهم، ونقل الفيروس إليهم.