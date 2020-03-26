ريال مدريد يطلق مُبادرة جديدة لمواجهة كورونا

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لنحو 655 وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 4089 شخصًا، وارتفع عدد الحالات المُصابة لـ56 ألف.

ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي، قدم تبرعًا كبيرًا، حسبما كشفت إيزابيل دياز أيوسو عمدة مدينة مدريد عاصمة إسبانيا لمواجهة الفيروس، حيث سيتم شراء إمدادات طبية إضافية.



وأمس الأربعاء، قام النادي بالتبرع بمبلغ 350 ألف يورو، من أجل المساهمة في الاختبارات السريعة والبحوث حول فيروس كورونا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر اليوم الخميس، النادي الملكي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله إنه سيتم تحويل ملعب النادي "سانتياجو برنابيو" لـ مخزن لتخزين وتوزيع الإمدادات الطبية التي تهدف إلى محاربة انتشار الوباء العالمي.

وجاء نص بيان ريال مدريد كالتالي:

- أطلق نادي ريال مدريد بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة، مشروعًا في مدريد لتخزين وتوزيع المعدات الصحية الاستراتيجية في مكافحة كورونا.



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- بفضل التعاون الوثيق بين هذين المؤسستين، سيكون ملعب سانتياجو برنابيو مكانًا مؤهلًا لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية الموجهة لمكافحة الوباء.

- سيتم تسليم جميع المعدات إلى وزارة الصحة الإسبانية بحيث يمكن استخدامها، تحت إشراف الحكومة، على النحو الأمثل والأكثر فاعلية خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد.

- بالإضافة إلى ذلك، سيوفر نادي مدريد للكيانات والشركات، وخاصة تلك ذات الصلة بعالم الرياضة، إمكانية إرسال تبرعات مالية أو مادية لوزارة الصحة الإسبانية.

- ستكون هذه الآلية مكملة لتلك التي يمكن للحكومة تفعيلها لأغراض تضامن مماثلة، وستكون وزارة الصحة، من خلال الآليات قيد التشغيل المسؤولة عن توزيع التبرعات للمراكز والكيانات الأكثر احتياجًا.

