اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن تسجيل اصابة بفايروس كورونا لاحد ابناء الجالية العراقية في ايران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تسجيل حالة إصابة واحدة بفايروس كورونا لأحد أبناء الجالية العراقية المقيمين في جمهورية ايران الإسلامية". وأضاف أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغت 20 حالة موزعة بين، - الأردن 10، - إيطاليا 6، - لبنان 2، - كندا 1، - ايران 1"، مشيرا الى أن "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوالهم، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تعلن تسجيل اصابة بفايروس كورونا لاحد ابناء الجالية العراقية في ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.