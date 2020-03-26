روسيا تقترح إنشاء صندوق خاص بمحاربة كورونا تحت إدارة صندوق النقد الدولي

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين G20 سلسلة إجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم. وأعلن بوتين أثناء القمة عن ضرورة إنشاء صندوق مالي دولي خاص بمحاربة الفيروس تحت إدارة صندوق النقد الدولي. وتعهد قادة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، باتخاذ جميع التدابير الضرورية والتمويل اللازم لاحتواء فايروس كورونا.

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